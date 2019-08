PSDB reúne lideranças do bairro Jacarecanga neste sábado

A sétima edição da Roda de Conversa do PSDB vai ao bairro Jacarecanga neste sábado (10), dando continuidade ao projeto de debater soluções de governança para a cidade. De acordo com o presidente do PSDB-Fortaleza, Carlos Matos, pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza, o Roda de Conversas é a oportunidade de quebrar paradigmas e eventos assim são extremamente importantes para trazer reflexão, a partir dos movimentos de bairros.

Além disso, é um evento totalmente democrático, onde todos abrem suas opiniões, sem restrições, afirma.

O PSDB também tem aproveitado os encontros para estimular novas lideranças a pensar o processo eleitoral do ano que vem, facilitar novas filiações e estimular pré-candidatos a vereador. O partido tem, atualmente, apenas uma cadeira na Câmara Municipal de Fortaleza, com o vereador Plácido Filho, e pretende triplicar sua representatividade no Legislativo da Capital.

Embora as rodas de conversa tenham como foco a disputa na capital, o presidente do diretório estadual da legenda, Luiz Pontes, ressalta que as articulações também já estão ocorrendo em outros municípios. Durante a semana, na sede do partido, o dirigente tucano tem recebido lideranças do interior. Em breve, será apresentada uma agenda a ser cumprida em vários municípios, de todas as regiões do Estado.

7ª Roda de Conversa do PSDB – A Cidade Que Queremos

Onde: Avenida Filomeno Gomes, 291 – Jacarecanga

(Igreja São Francisco de Assis, em frente à Marinha)

Quando: Sábado, 10 de agosto de 2019

Hora: 9h