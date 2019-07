PSDB reúne lideranças do Montese neste sábado

Lideranças classistas e comunitárias do bairro Montese participam neste sábado (13) do evento Rodas de Conversa com o pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Fortaleza, Carlos Matos. O evento tem por objetivo percorrer todos os bairros da Capital para debater o momento atual e futuro da cidade sob a perspectiva de soluções viáveis de governança. O encontro deste sábado será na Associação dos Diabéticos do Estado do Ceará.

Carlos Matos já esteve reunido com lideranças comunitárias dos bairros Conjunto Palmeiras e Granja Portugal, marcando o início de um ciclo de debates que irá se desenvolver de forma continuada neste ano de 2019.

Esses encontros localizados por bairros e áreas específicas vão resultar em um grande seminário com lideranças, programado inicialmente para ocorrer em setembro próximo.

“Na minha vida pública, o diálogo sempre foi característica marcante do meu modo de trabalhar. O que fazemos agora, a partir dessas rodas de conversas nos bairros, é exatamente isso. Para mudar é preciso conhecer bem o seu entorno, vivenciar a cidade real. É o que queremos para o momento: mobilizar o fortalezense para debater nossos problemas, que são muitos”, reitera o tucano, que também preside o diretório da legenda na Capital.

Serviço

Roda de Conversa com Lideranças no bairro Montese

Local: Associação dos Diabéticos do Estado do Ceará – Rua Jorge Dumar, 2340, Montese (atrás do Extra Supermercados)

Dia: Sábado,13 de julho de 2019