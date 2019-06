PSDB vai acionar Conselho de Ética contra denúncias do deputado André Fernandes

A bancada do PSDB na Assembleia Legislativa e o diretório estadual do partido divulgaram nota nesta quinta-feira (13), condenando acusações do deputado André Fernandes (PSL), sobre existência de parlamentares controlados por facções criminosas.

De acordo com a nota, a imunidade é uma prerrogativa dada aos parlamentares para o bom exercício de suas funções e atribuições enquanto representantes políticos da população, mas que não permite ataques levianos e arbitrários que, no caso em questão, atinge não apenas a imagem de parlamentares mas do próprio Poder Legislativo.

Ainda conforme o presidente do PSDB do Ceará, Luiz Pontes, ao generalizar suas acusações, sem aprofundamento e provas necessárias, o deputado André Fernandes colocou todo o Legislativo Estadual no patamar mais baixo da política suja e inconsequente, atingindo de forma grosseira todo o Parlamento e seus integrantes.