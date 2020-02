PT adia para o dia 12 de março definição sobre disputa pela Prefeitura de Fortaleza

Lideranças do PT no Ceará se reuniram com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Rio de Janeiro, durante as comemorações pelas 40 anos de fundação da sigla, e decidiram adiar, para o dia 12 de março, em Brasília, a definição sobre a pré-candidatura da deputada federal Luizianne Lins à Prefeitura de Fortaleza. A informação é do deputado federal José Airton Cirilo que participou do encontro nacional do PT.

A agenda do ex-presidente Lula, com os debates nacionais e com ex-presidente do Uruguaio, José Mujica, segundo José Airton, provocou o adiamento de reuniões para discutir as estratégias de candidaturas nos maiores colégios e, principalmente, nas Capitais.

“A definição sobre candidaturas em outras capitais, além de Fortaleza, ficou para o encontro nacional a ser realizado em Brasília’’, expôs José Airton, ao falar sobre a decisão do PT de lançar candidatos a prefeito no maior número possível de Capitais e em grandes colégios eleitorais. Fortaleza, conforme afirmou o petista, é prioridade para a direção nacional do PT. PRINCIPAL NOME

A deputada federal Luizianne Lins é o nome de maior apelo eleitoral para o PT entrar na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. O vereador Guilherme Sampaio se apresenta, também, como pré-candidato e, embora não tenha densidade eleitoral, é tido como uma alternativa de renovação. Internamente, entre os dirigentes e articuladores do PT, o nome, por uma questão de pragmatismo político, é o de Luizianne Lins. Os petistas cearenses tentaram fechar o consenso e evitar divisões no PT durante o encontro da sigla no Rio de Janeiro, mas a decisão ficou adiada para o dia 12 de março, em Brasília.