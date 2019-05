Quadra chuvosa de 2019 é a terceira melhor do Ceará em 20 anos

A quadra chuvosa de 2019, que compreende os meses de fevereiro a maio, é a terceira melhor já registrada no Ceará nos últimos 20 anos. Com uma semana para o fim do período, o volume de chuva já atingiu 671.9 mm no Ceará.

A média deste ano fica atrás apenas dos índices contabilizados em 2009, quando choveu 977.1 mm, e em 2008, que registrou 771.9 mm de precipitações. As chuvas devem continuar ocorrendo até o fim de maio, mas com menor frequência e intensidade. O mês que teve o maior volume de chuva do período de 2019 foi março, que acumulou 208.9 mm, ultrapassando a média histórica prevista para o mês (203.4 mm). De acordo com o meteorologista Raul Fritz, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão de boas chuvas para o Estado foi confirmada.

O balanço parcial aponta que as chuvas ficaram dentro do previsto nos dois prognósticos apresentados, com melhor distribuição no Centro-Norte do Estado em detrimento da região Centro-Sul, relatou.

Volume de reservatórios

Mesmo com a boa média de chuva em 2019 no Estado, os três maiores reservatórios do Ceará continuam com menos de 30% do volume. O Castanhão, o maior do Ceará, passou de 3,7% para 5,5% no período. O abastecimento do açude, inclusive, para a Região Metropolitana de Fortaleza foi suspenso por conta do baixo percentual, e deve durar até 30 de junho.

O Orós, o segundo maior do Estado, teve aumento de 3,8% no volume, passando de 5,4% para 9,2%. O Banabuiú, terceiro maior, registrava no início do ano 5,4% e está com 8,1% atualmente.

O Estado está com 21,4% de volume de água nos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Em 2018, os reservatórios acumulavam em média 17,1% de volume.