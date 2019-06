Quadra chuvosa do Ceará é a melhor dos últimos 7 anos

As precipitações da estação chuvosa de 2019 foram as melhores dos últimos sete anos, de acordo com dados do balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A média histórica da quadra chuvosa é 600,7 milímetros. De acordo com a Funceme, choveu 676,3 milímetros entre fevereiro e maio, 12,6% acima do esperado.

Mesmo com as boas precipitações, o abastecimento de água para a Grande Fortaleza ainda preocupa. Segundo o secretário de Recursos Hídricos do Estado, Francisco Teixeira, a reserva atual do sistema Jaguaribe-Região Metropolitana, que abastece Fortaleza, é de 11,9%. Em outubro de 2015, quando foi divulgado o Ato Declaratório reconhecendo o cenário de escassez hídrica no Ceará, esse volume era de 19,2%.

Sobre o quadro, a Funceme afirma que os meses de fevereiro e março foram responsáveis pelos números. Ainda segundo Francisco Teixeira, onze cidades cearenses estão com nível de criticidade alta na questão de abastecimento. São eles: