Quadra chuvosa no Ceará chega ao fim com índice dentro da média

A quadra chuvosa deste ano fechou com número dentro da média estimada para todo o Estado. É o que aponta os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Ao todo, o volume observado chegou a 676,3 milímetros. A média da quadra gira em torno de 505,6 e 695,8 mm.

No início do ano, a Funceme havia previsto que o Estado poderia ultrapassar a média em 30%. Até o último dia 30 de maio, faltavam cerca de 19,5 mm para que esse número fosse alcançado.

De acordo com os dados, março foi o mês com o maior índice pluviométrico, chegando a 234,5 mm. Já em abril, esse número chegou a 189,7 milímetros, seguido de fevereiro, que atingiu 172,4 mm.

A partir desse mês de junho, que marca o fim da quadra, previsão divulgada pela Funceme traz um cenário variável em todas as macrorregiões do Estado, com poucas condições favoráveis às precipitações.