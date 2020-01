Quadra chuvosa: Pedra Branca registra maior chuva do ano

O município de Pedra Branca, localizado no Sertão Central, registrou nos últimos dias a maior chuva de 2020 e também a maior da série histórica do município, de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Choveu 172 milímetros no posto pluviométrico do Açude Trapiá. Até então, a maior precipitação daquele município havia sido de 150 mm, em março de 2005, ou seja, há quase 15 anos.

No balanço parcial, pelo menos 96 municípios cearenses registraram chuvas nesta semana. Os maiores acumulados, além de Pedra Branca, foram em Tamboril (139 mm), Itapipoca (107 mm) e Croatá (106,8 mm).

Segundo os meteorologistas, o cenário continua favorável para precipitações até esta sexta-feira (10). Já no sábado (11), a tendência é de redução e o céu deve ficar claro.