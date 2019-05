Quadra chuvosa termina com 18 açudes em volume morto e 29 sangrando

No fim da quadra chuvosa de 2019, que compreende os meses de fevereiro, março, abril e maio, o Ceará registra 18 de seus reservatórios com volume morto. O dado é da resenha diária divulgada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). No entanto, o panorama é melhor do que no fim do mesmo período de 2018, quando o número foi 39% maior, com 25 reservatórios nesta situação. Nesta sexta-feira, 31, último dia da quadra, existem 42 açudes com volume acima de 90% e 29 sangrando.

O aporte registrado neste ano foi de 2,74 bilhões de metros cúbicos (m³), o maior desde 2011. Antes da quadra chuvosa, pelo menos 28 açudes estavam com volume morto no Estado. Outros 16 eram considerados secos. Apenas três reservatórios tinham 90% da capacidade preenchida: Cocó, Germinal e Jenipapo. No início de fevereiro, somente 10% da capacidade dos 155 reservatórios do Ceará estava preenchida. Atualmente, o volume adquirido chega a completar 21,47% da capacidade. Em 2018, a quadra acabou com 17% do volume total dos açudes.

Com as chuvas registradas nesta quadra, muitas das bacias hidrográficas monitoradas já receberam quantidade de precipitações maior do que o esperado para o ano inteiro. A bacia Coreaú, que tem 10 açudes, recebeu 1.393,6 milímetros em 2019. O acumulado é maior 34,9% do que a média anual. Também localizada na parte do estado que mais registrou chuvas, a bacia Litoral teve mais de 1.125 mm. No entanto, quatro bacias não atingiram a média histórica de chuvas, incluindo a do Médio Jaguaribe, onde é localizado o Castanhão, maior reservatório do Estado.

Dados consolidados sobre as consequências da quadra chuvosa e perspectivas para o restante do ano no Ceará serão divulgados na próxima semana, dia 5 de junho. Das 7 horas de quinta-feira até o mesmo horário desta sexta-feira, 31, choveu em pelo menos 65 municípios. A maior precipitação foi no Crato, com 40 mm. A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para esta sexta-feira é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas no litoral.