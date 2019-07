Quadrilhas disputarão título de campeonato e prêmio em dinheiro no III Chitão de Caucaia

O III Chitão de Caucaia vai representar um grande incentivo pras quadrilhas juninas locais. As vencedoras do campeonato que acontecerá nos três dias de festa ganharão, além do título de melhor agremiação do município, prêmios que, somados, chegam a R$ 20 mil.

As 13 quadrilhas vão competir em duas categorias: infantil e adulto. As três melhores colocadas em cada uma receberão prêmios em dinheiro de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. O anúncio das campeãs acontecerá no último dia de Chitão (domingo, dia 7).

Além do festival de quadrilhas, o III Chitão de Caucaia já conta com 11 atrações confirmadas para animar o público com muito forró: Maiara e Maraísa, Felipão, Forró Real, Luís Marcelo e Gabriel, Vicente Nery, Aldair Playboy, Facó e Rhuan, Matheus Bill, Johnny Lima, Eric Land e Adauto Filho.

Os shows acontecerão todos os dias, sempre após as competições das quadrilhas, por volta das 22h30min. Haverá ainda espaço para exposição e comercialização de artesanato de produtores caucaienses, além das tradicionais barracas de comidas típicas desta época do ano.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

5 DE JULHO (SEXTA)

Quadrilha Cumadre Chiquinha (Infantil)

Quadrilha Sertão Junino

Quadrilha Terra do Sol

Quadrilha Amor Junino

Quadrilha Asa Branca

Johnny Lima

Vicente Nery

Luís Marcelo e Gabriel

6 DE JULHO (SÁBADO)

Quadrilha Luar Junino (Infantil)

Quadrilha Cumade Zú

Quadrilha Rubens Vaz

Quadrilha Vozes e Artes

Quadrilha Brilho da Lua

Matheus Bill

Felipão

Maiara Maraísa

Facó e Rhuan

7 DE JULHO (DOMINGO)

Quadrilha Filhos do Sol (Infantil)

Quadrilha Junina Girassol

Quadrilha Santa Terezinha

Adauto Filho

Eric Land

Aldair Playboy

Forró Real

SERVIÇO

III CHITÃO DE CAUCAIA

DIA: de 5 a 7 de julho, sempre a partir das 18 horas.

LOCAL: rua Santa Helena, nº 2.585, no Parque Soledade.