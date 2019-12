Quase 15 mil contribuintes cearenses caíram na malha fina em 2019

Um total de 14.964 contribuintes cearenses ficaram retidos na malha fina deste ano do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), de acordo com informações da Receita Federal. Esse número corresponde a 2,32% de declarações do Ceará. Já em todo país, foram 700.221 contribuintes retidos.

Caso não tenha aparecido no sétimo e último lote de restituições nem tenha sido contemplado nos lotes anteriores, o contribuinte teve a declaração retida pela Receita e deverá regularizar a situação. Somente com a retificação das informações e correção das pendências, o contribuinte que caiu na malha fina terá a restituição liberada.

Os principais motivos para a retenção na malha fina, segundo a Receita, foram a omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes (37,4% dos casos), inconsistência na dedução de despesas médicas (26,4%), divergências entre o Imposto de Renda Retido na Fonte informado na declaração e o informado pela fonte pagadora (19,3%) e problemas na dedução de previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras (15%).

Para retificar a situação com o Fisco, o contribuinte deverá consultar o extrato do processamento da declaração no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal para verificar a inconsistência. Ele deverá informar o código de acesso ou informar o certificado digital para entrar na página. Para gerar é preciso ter os números dos recibos das duas últimas declarações entregues.

Depois de constatar o problema, o contribuinte deve fazer a declaração retificadora, por meio do mesmo programa usado para enviar a declaração original. O programa pode ser baixado na página da Receita na internet.