Quase 3 mil computadores são entregues a alunos de destaque da rede estadual

Alunos que tiveram bom desempenho na rede estadual de ensino receberam 2.857 notebooks nesta sexta-feira (13), na Coordenadoria da Formação Docente e Educação a Distância (Coded/CED), em Sobral. A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, e a secretária estadual da Educação, Eliana Estrela, entregaram os equipamentos aos estudantes. A intenção é que os equipamentos eletrônicos possam estimular ainda mais os jovens a terem bons resultados na educação.

Ao todo, foram beneficiados estudantes das Coordenadorias Regionais do Desenvolvimento da Educação (Credes) 2, 3, 4, 5 e 6. Em sua fala aos alunos, a vice-governadora exaltou os investimentos do Governo do Estado na área. Ela também destacou o trabalho dos professores e gestores.

Essa iniciativa é uma junção muito interessante de uma política que induz, reconhece, premia e, por outro lado, tem estudantes que, por seus méritos, conseguem alcançar resultados, disse Izolda Cela.