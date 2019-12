Quase 50% dos veículos da Região dos Inhamuns estão em situação de irregularidade

O número de veículos que circulam na região dos Inhamuns com alguma irregularidade é alarmante. Os municípios de Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá compõe a região e juntos somam 48.481 veículos. Desse total de veículos emplacados nesses municípios, 24.069 estão com a documentação irregular.

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta segunda-feira (23), o correspondente Alverne Lacerda informou que o município com os maiores índices de irregularidade é Quiterianópolis, que possui 4.227 veículos com documentação atrasada, correspondendo a 59% do total dos veículos do município.

Em Parambu, 57% dos veículos estão irregulares, em Aiuaba são 49% , Arneiroz 47% e Tauá, que possui a maior frota de veículos da região, contando com 25.131 automóveis, tem 11.058 desses em situação de irregularidade, o equivalente a 44%. A maior irregularidade está relacionada a situação do DPVAT.

Confira as informações com o correspondente Alverne Lacerda: