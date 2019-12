Quase dois mil detentos do Ceará realizam o Enem no próximo dia 10

Neste ano, 1.990 detentos estão inscritos para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Destes, 1.690 apenados são da Região Metropolitana de Fortaleza e 300 do interior do Estado. As provas serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro.

No ano passado, foram 1.134 detentos inscritos, um crescimento de 43% na quantidade de participantes. Para incentivar a inclusão social e a inserção deste detentos no ensino superior, o sistema penitenciário do Ceará vai realizar aulões preparatórios para o exame. As aulas organizadas pela Secretaria da Administração Penitenciária, através da Coordenadoria de Educação, começaram em novembro e seguem até esta sexta-feira (06), em 22 unidades prisionais do Estado

Mesmo após a realização das provas, a ida do apenado ao ensino superior depende da aprovação de um juiz. Cabe à Justiça analisar caso a caso e julgar se é possível, dado a situação da pena do indivíduo, ele frequentar um curso fora da prisão.