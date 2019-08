Quatro veículos colidem e bloqueiam trânsito da Avenida Mister Hull

A manhã desta sexta-feira (02) começou com trânsito conturbado na Avenida Mister Hull. Uma colisão envolvendo quatro veículos bloqueou duas faixas da avenida, no Bairro Antônio Bezerra. Segundo testemunhas,o motorista do ônibus que fazia a linha Conjunto Ceará-Aldeota (076) fez uma manobra errada e atingiu dois carros de passeio e outro coletivo.

O motorista de um dos carros de passeio explicou que viu o ônibus avançando e empurrando o carro que bateu em outro ônibus.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local para atender a ocorrência e orientar os condutores.