“Que sejam punidas”, afirma Luzenor de Oliveira sobre empresas que contratam serviço de telemarketing

Atende e a ligação cai! Essa é a realidade de muitos cidadãos brasileiros que sofrem com o importuno das ligações de operadoras de telemarketing. Oferecendo produtos e serviços diversos, essas ligações muitas vezes são realizadas por máquinas programadas ou robôs, após o indivíduo atender a chamada a mesma é redirecionada e nesse ínterim de segundos acaba caindo fora do ar.

Uma pesquisa solicitada pela Secreataria Nacional do Consumidor (Senacon) aponta que 83% dos brasileiros sofrem com ligações diárias de operadoras telefônicas, ou seja, empresas de telemarketing. Dentre as 3.220 pessoas entrevistadas na pesquisa referente ao mês de abril, 85% dos consumidores reclamam que as chamadas caem logo após o “alô”, isto ocorre porque são robôs programados que realizam as chamadas de maneira aleatória.

O assunto foi destaque hoje no Bate-Papo político do Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais). Na ocasião, o jornalista Beto Almeida comentou sobre as medidas que a Anatel deve tomar para sanar esse problema que incomoda os brasileiros:

A anatel diz que tem um regulamentação sobre o tema dessas ações, das empresas de telemarketing, que são inclusive utilizadas pelas empresas de telecomunicações. Agora se ela tem uma regulamentação sobre o tema, porque não aplica? Se essa regulamentação ainda é fraca porque não muda? Faz uma mudança aprofundada para proteger e dar mais segurança e garantia ao cidadão brasileiro.

O jornalista Luzenor de Oliveira vai além e afirma que as empresas que cometem esse tipo de abuso contra os cidadãos brasileiros devem sofrer punições: