Quem passou pelas ruas do Meireles, Aldeota e Mucuripe se deparou com ruas escuras na noite desta sexta-feira (24). Os moradores da região estão em alerta. Além da queda de energia que deixou os postes sem iluminação, a rede de algumas operadoras, como Oi e Claro, ficaram indisponíveis. As informações foram repassadas por um ouvinte do Jornal Alerta Geral.

Confira o vídeo: