Queiroz destaca na Assembleia empenho de Cid, Tasso e Girão na aprovação de empréstimo de R$ 1 bilhão para o Ceará

O deputado Queiroz Filho (PDT) destacou nesta quinta-feira (12), durante plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, o trabalho dos senadores cearenses que resultou na autorização de empréstimos na ordem de R$ 988 milhões.

O parlamentar parabenizou o empenho dos senadores Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) por articular e pautar os financiamentos que foram aprovados, e também Luiz Eduardo Girão (Podemos) pela votação. A verba proveniente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, sob o aval do Governo Federal, será utilizada para que obras de infraestrutura essenciais possam ser realizadas no Estado.

O primeiro dos empréstimos destinará R$ 576,3 milhões para o Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará, que serão direcionados ao fornecimento de água no sertão do Estado.

Já o segundo autoriza a tomada de R$ 412 milhões para a segunda fase do Projeto São José III, com foco no incentivo à agricultura familiar.