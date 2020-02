Queiroz Filho analisa como “trágico” os erros nos resultados do Enem 2019

Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado Queiroz Filho (PDT) usou a tribuna nesta quarta-feira (5), para lamentar o impasse do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 em decorrência de erros na correção dos gabaritos. O parlamentar definiu o episódio como “trágico”.

Precisamos dar um retorno, dentro da comissão, sobre um assunto que afeta a rede de estudantes do Ceará. Soube pelo senador Prisco Bezerra que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convidado para esclarecer a situação lá no Senado. Isso é, sim, necessário. É trágico ver jovens que se dedicaram a vida toda para esse momento e receberem os resultados com erro, disse Queiroz.

Segundo Queiroz, os deputados estaduais estão atentos para quaisquer medidas do Governo Federal que possam afetar a educação.