Queiroz Filho informa que Comissão de Recesso vai definir calendário de atividades para janeiro

Integrante da Comissão de Recesso da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Queiroz Filho (PDT) informou que os parlamentares que ficarão em regime de plantão irão se reunir na primeira semana de janeiro para definir possíveis demandas da Casa durante o período de pausa nos trabalhos legislativos.

Compõem a Comissão de Representação de Recesso nove deputados titulares: Queiroz Filho (PDT), Nezinho Farias (PDT), Guilherme Landim (PDT), Walter Cavalcante (MDB), Elmano Freitas (PT), Lucílvio Girão (PP), Augusta Brito (PCdoB), Antônio Granja (PDT) e Nelinho Freitas (PSDB).

Segundo Queiroz Filho, essa disposição é necessária, visto que muitos parlamentares usufruem deste período para serviços externos.

A população pode ter a compreensão de que esta comissão está de prontidão para deliberar o que for necessário ou até eventualmente convocar os demais deputados, pois é normal que eles intensifique as visitas em suas bases eleitorais no interior do Ceará. Mas a expectativa é que não aconteça nenhuma anormalidade.