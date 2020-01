Queiroz Filho pede cautela para que o tema Eleições não prevaleça nos debates na AL em 2020

As atividades do segundo ano da atual Legislatura, iniciada em fevereiro de 2019, serão abertas nesta segunda-feira (3), no Plenário 13 de Maio, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Em ano de eleições municipais, o deputado estadual Queiroz Filho (PDT) pediu cautela para que o tema não ocupe um espaço excessivo nos debates em detrimento de muitos outros assuntos de interesse público.

Precisamos ter cuidado para que o assunto Eleições não domine as discussões no plenário. É sim importante avaliar a política como um projeto, mas para tudo tem um momento certo. Não podemos deixar que o nosso dever constitucional de fiscalizar e legislar, de avaliação das obras do Governo do Estado, fique em segundo plano para focar nas questões político-partidárias, disse Queiroz Filho.

Segundo o parlamentar, a expectativa é de mobilização ativa, evitando disputas de narrativas políticas.