“Quem está no meio é a população”, afirma Beto Almeida sobre embate entre governo e policiais por reajuste salarial

A insatisfação dos policiais militares com a proposta de reajuste salarial, as ações do Governador Camilo Santana para solucionar o embate e os impactos da situação na vida da população cearense foram destaques no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, nesta sexta-feira (7).

Após a concentração dos policiais e familiares em frente à sede da Assembleia Legislativa para cobrar melhorias salariais nessa quinta-feira (6), o Governador do Estado, Camilo Santana garantiu que, somente após amplos estudos e debates é que será encaminhada a mensagem de reestruturação salarial dos militares para apreciação dos deputados estaduais.

Demonstrando serenidade, Camilo Santana saiu como pacificador nas negociações sobre reajuste salarial dos policiais militares, como informa o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

Luzenor aponta que durante as manifestações dessa quinta-feira (6), alguns policiais e seus familiares demonstraram uma disposição para fortalecer o movimento, usando a frase “a polícia vai parar”. Mas, a afirmativa não se confirmou e o policiamento na cidade de Fortaleza funcionou com normalidade ao longo do dia, mesmo diante dos boatos de paralisação espalhados via internet. O jornalista ainda acrescenta que ao final do dia, com a reunião conduzida pelo governador do Estado, a situação se abrandou.

“Nós tivemos um cenário de serenidade, de tranquilidade. E nessa certeza, como o governador afirmou, que o governo está aberto ao diálogo e vai encaminhar à Assembleia Legislativa uma mensagem com a proposta de reajuste salarial dentro também da realidade do estado do Ceará, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirma Luzenor.

Beto Almeida destaca que nesse embate quem se encontra no meio do “fogo cruzado” é a população. Apesar da tensão diante da discussão do tema, o jornalista acredita que houve habilidade política de ambas as partes.

“Habilidade política aqui na Assembleia Legislativa que levou a uma reunião com o governador Camilo Santana, que demonstrou mais uma vez que é impressionante a habilidade que ele tem para negociar e houve também isso, sem sombra de dúvida, por parte dos policiais militares e das lideranças que estão a frente do movimento”, avalia Beto.

Diante da tensão, o jornalista afirma que o bom senso prevaleceu e que agora haverá a avaliação dos pontos questionados pelos policiais e bombeiros militares. Beto ainda destaca que na noite dessa quinta-feira (6), após horas de manifestação, alguns policiais ainda se mostravam determinados a manter a greve.