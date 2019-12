“Questão complexa”, define Beto Almeida sobre projeto que altera regras do Imposto sobre Serviços

Prefeitos se dirigem a Brasília para tentando dar equilíbrio na distribuição de recursos nos municípios. Um dos exemplos, é a redefinição de critérios sobre a arrecadação do ISS (Imposto sobre Serviços), sendo um dos assuntos que tem levado com frequência os gestores municipais à sede do poder político do país.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

Para o jornalista Luzenor de Oliveira em seu comentário no Bate Papo Político com o jornalista Beto Almeida no Jornal Alerta Geral desta terça-feira (3), o caso do ISS “acaba por beneficiar principalmente as cidades que recebem muitos turistas”, e que poderão passar a receber os valores referentes ao imposto dos serviços prestados na cidades.

O jornalista usa como exemplo o caso de prestação de serviços de locadoras, que tem na sede a arrecadação do ISS, mas no dia-a-dia, o dinheiro não é destinado para cobrir eventuais despesas, como o desgaste da malha viária, que são feitas nas cidades onde os serviços são efetivamente prestados. O jornalista esclarece que o consumo feito nessas cidades é destinado para a sede das empresas que prestam os serviços.

Diante da discussão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nessa segunda-feira (2), o texto-base da proposta que altera a maneira como é recolhido o ISS. O projeto muda o recebimento do tributo da cidade sede do prestador do serviço para o município onde ele é efetivamente prestado.

Beto ressalta que a questão tributária é complexa, salientando que de fato a lógica de que o imposto deve permanecer no município onde ele é arrecado parece óbvia, mas que as empresas que se opõem ao projeto argumentam que cada município possui particularidades em sua legislação, o que dificultaria na logística para o cálculo do imposto.