Quiterianópolis festeja resultados da 11º edição do Mais Paic

O município de Quiterianópolis esta festejando os resultados da 11º edição do Mais Paic, um evento promovido pelo governo do Estado para escolher as 150 melhores escolas do Ceará.

Segundo o correspondente, seis escolas de Quiterianópolis estão entre as melhores do Estado.

O prefeito Barreto e sua equipe da educação comemoram os resultados. O município de Tauá, também está na lista com três escolas.

