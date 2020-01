Quiterianópolis registra chuva de 108 mm em 24 horas

Pelo menos 56 municípios do Ceará registraram chuvas no intervalo entre as 7h desta segunda (6) e as 7h desta terça-feira (7), conforme balanço parcial elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores acumulados deste período de 24 horas foram em municípios localizados na macrorregiões do Sertão Central e Ibiapaba: Quiterianópolis (108 mm), Ubajara (68 mm), Viçosa do Ceará (53,6 mm) e Parambu (53 mm). Os dados são preliminares e podem ser acompanhados por meio do link funceme.br/calendario ou pelo app gratuito ‘Calendário de Chuvas’.

Previsão

O Ceará segue com umidade significativa em baixos níveis, o que acaba favorecendo a formação de áreas de instabilidades, principalmente na porção oeste do Estado. A presença de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ao sul da Bahia também colabora para precipitações.

De acordo com a Funceme, há chuvas previstas para hoje no oeste do estado, principalmente no período da tarde e noite. Diante do atual cenário, a previsão é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva no litoral Norte, na Ibiapaba e no oeste do Sertão Central e Inhamuns.

Já para quarta-feira (8), a tendência é de céu variando entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões com possibilidade de chuva no centro norte e no Cariri.