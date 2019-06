Quixadá espera receber dez mil pessoas durante o mês de julho

O mês de julho vem chegando e traz expectativas positivas para o município de Quixadá, principal cidade do Sertão central do Estado. De acordo com a Secretaria de Turismo de Quixadá, em julho, mês das férias, o Município recebe a maior quantidade de turistas, são esperados dez mil pessoas. A pouco mais de 2 horas da capital cearense, a cidade tem atrativos na terra, na água e no ar para quem tem disposição a enfrentar desafios. Há também opções culturais, históricas e religiosas.

Aventura, adrenalina e calmaria. É esse misto de sensações que o turista pode encontrar em Quixadá. Desde voos livres, como parapentes, a região proporciona trilhas, como da Galinha Choca, e passeios para conhecer pontos turísticos como o Açude Cedro.

Como Quixadá é uma cidade extremamente religiosa, de maioria católica, o Santuário de Nossa Senhora é o mais visitado na região, recebendo constantemente peregrinos de todos os municípios cearenses e de outros estados.