Quixeramobim recebe o quarto encontro do projeto Municipaliza

O município de Quixeramobim, localizado no Sertão Central, sediará, na próxima sexta-feira (26), o IV Encontro Regional sobre o projeto “Municipaliza: uma campanha em defesa da saúde e da cidadania do Ceará”.

A iniciativa é promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Centro do Apoio Operacional da Cidadania (CAOCidadania), do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público, da Moralidade Administrativa (CAODPP) e do Núcleo das Promotorias da Cidadania do MPCE. Sempre com programação das 8h30 às 12h, o projeto, que já passou pela capital, em Fortaleza; Camocim, na Região Norte; Crateús, no Sertão dos Inhamuns e deve visitar mais sete cidades cearenses até o fim deste ano.

O evento contará com participação do promotor de Justiça e coordenador do CAOCidadania, Hugo Porto e do também promotor Enéas Romero. Conforme Hugo Porto, os encontros têm como objetivo divulgar o Municipaliza, para que cada município tome conhecimento e cumpra a lei.

“A integração ao Sistema Nacional de Trânsito não é uma opção, é um dever. Estamos indo às oficinas, junto com os parceiros para trocar conhecimentos e apresentar a informação completa à sociedade, não só aos gestores”, ressalta.

Para o encontro em Quixeramobim, 14 municípios do Ceará foram convidados. São eles: Acopiara, Banabuiú, Canindé, Choró, Dep. Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Ibicuitinga, Itatira, Madalena, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Solonópole.

Sobre o projeto

O projeto Municipaliza conta com a parceria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APMCE).

Municipalizar o trânsito significa integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Assim, as Prefeituras poderão gerir o trânsito da cidade de forma completa, assumindo a responsabilidade pela engenharia, fiscalização e educação de trânsito, dentre outras atribuições.

Agenda dos encontros macrorregionais

09/08 – Pacoti (34 municípios convidados)

13/09 – Limoeiro do Norte (15 municípios convidados)

04/10 – São Benedito (28 municípios convidados)

08/11 – Paracuru (14 municípios convidados)

29/11 – Juazeiro de Norte (40 municípios convidados)

SERVIÇO

IV Encontro Regional sobre o projeto Municipaliza: uma campanha em defesa da saúde e da cidadania do Ceará

Data: 26 de julho de 2019

Horário: 8h30

Local: Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Coronel Humberto Bezerra, Rodovia do Algodão, Monteiro de Moraes, Quixeramobim