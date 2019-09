Quixeramobim registra rajadas de vento acima de 60km/h

Conforme a Escala de Beaufort, que classifica o aumento repentino do vento, rajadas desta velocidade podem ser designadas de ventania, podendo causar mar revolto com ondas de até 5 metros de altura e quebras de galhos de árvores.

A cidade de Jaguaruana teve ventos de 60,1 km/h no fim da manhã do domingo. Em Fortaleza, no intervalo de 24 horas, a maior foi de 42,12 km/h.

A temporada de ventos no Ceará tem auge nos meses de agosto e setembro. Desde o fim do principal período chuvoso no estado, em maio, alguns fatores influenciam na elevação da intensidade dos ventos, principalmente, a redução na nebulosidade e o deslocamento do Sistema de Alta Pressão Atmosférica do Oceano Atlântico Sul em direção ao Nordeste do Brasil.