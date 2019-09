Quixeramobim tem rajada de vento de quase 70 km/h

O município de Quixeramobim, localizado no Sertão Central, registrou, uma rajada de vento de 68,7 km/h, na tarde desse domingo (8), segundo dados da rede de Plataformas de Coleta de Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a Escala de Beaufort, que classifica o aumento repentino do vento, a esta velocidade, a rajada pode ser designada como ventania. Entre seus impactos estão mar revolto com ondas de até 5 metros de altura e ainda quebras de galhos de árvores.

Além dos quase 70 km/h em Quixeramobim, entre as 14h e as 16h de ontem, uma rajada de 60,1 km/h, no fim da manhã de ontem, foi registrada em Jaguaruana. Já em Fortaleza, no intervalo de 24 horas, a maior foi de 42,12 km/h.

Temporada

Os ventos mais fortes são típicos deste período do ano no Ceará. A temporada no estado tem auge nos meses de agosto e setembro. Desde o fim do principal período chuvoso no Ceará, isto é, em maio, alguns fatores influenciam na elevação da intensidade dos ventos. O primeiro é a redução na nebulosidade e o também o deslocamento do Sistema de Alta Pressão Atmosférica do Oceano Atlântico Sul em direção ao Nordeste do Brasil.

Aviso de mal tempo

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informou, neste fim de semana, que a intensificação dos ventos alísios poderia provocar ventos de direção Sudeste a Leste, com intensidade de até 60 km/h, entre o litoral dos estados do Rio Grande do Norte a leste de São Luís (MA). O aviso segue válido até a manhã desta segunda-feira (9).