R$ 100 milhões: Multinacional de bebidas vai investir na construção de complexo industrial no Ceará

O governador Camilo Santana participou, na manhã desta quinta-feira (29), do lançamento da pedra fundamental do novo complexo industrial da multinacional produtora de bebidas alcoólicas Diageo, que será construído em Itaitinga, município da Região Metropolitana de Fortaleza. A nova planta de produção e envase da empresa incluirá também o remanejamento e a modernização da fábrica da Ypióca, escritório administrativo e um novo centro de distribuição de bebidas, que tornará o Ceará em um hub de distribuição da multinacional para o Nordeste. O investimento da empresa será de R$ 100 milhões e vai gerar cerca de 750 empregos, entre diretos e indiretos.

O governo do Estado comemorou o novo investimento privado que chega para gerar novas oportunidades para os cearenses.

“Minha palavra é de agradecimento e dizer que o nosso papel é de indutor, estimulador, de organizar o Estado para que ele possa ter cada vez mais um ambiente melhor para se fazer investimentos, tornando-o menos burocrático, com infraestrutura moderna. Esse é o papel do Estado, construir rodovias, ter aeroporto e portos bons, um sistema de telecomunicações eficiente e moderno, e principalmente investir no capital humano. Essa é nossa principal meta, porque nenhum país do mundo se desenvolveu sem investir nas pessoas, sem investir na educação, em ciência, tecnologia e inovação. Aqui são várias mãos juntas trazendo resultado concreto que vai gerar emprego e oportunidade para as pessoas”, enalteceu Camilo.

A nova unidade será o maior hub logístico da Diageo no Brasil, passando a movimentar o equivalente a quase metade de tudo o que é distribuído pela empresa no país. As iniciativas refletem o compromisso da companhia em continuar investindo no Ceará, conforme Gregorio Gutierrez, presidente da multinacional no Paraguai, Uruguai e Brasil.

“A gente tem uma missão estratégica de parceria a longo prazo. Hoje em dia, já estamos importando 75% dos contêineres que a gente distribui no Nordeste através do Porto do Pecém. É mais um apoio para a infraestrutura do Estado que a gente faz e estamos abertos para outras possibilidades que façam sentido para os nossos negócios dentro da estrutura do Estado. Eu sinto que o nosso relacionamento com o Ceará tem se fortalecido nos últimos anos. Temos trabalhado de maneira intensa para criar oportunidades, gerar empregos e fortalecer esse espírito de trabalho conjunto”, enfatizou Gregorio.

Desenvolvimento regional e sustentável

A chegada da multinacional a Itaitinga reforça o trabalho que vem sendo promovido pelo Governo do Ceará na atração de novas empresas para o estado. O titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, acredita que, em breve, o Ceará será destaque regional na geração de emprego e renda por meio chegada de novas empresas. “O Ceará investe fortemente seus recursos em capital humano, infraestrutura, políticas de energias, recursos hídricos, telecomunicações. E esse casamento de investimento para preparar o Ceará é o que vai atrair os empresários para fazer a outra etapa da construção do futuro que eu tenho certeza que vai colocar o Ceará na linha de prosperidade”, destacou Maia.

Os R$ 100 milhões investidos pela Diageo englobam a aquisição da propriedade, modernização da planta, introdução de novas tecnologias para modelo de fabricação mais eficiente que possa se tornar referência global. Com um terreno de aproximadamente 90.000 m² sendo 23.000m² de área construída estimada a unidade terá capacidade instalada favorável a futura expansão da operação e a introdução de possíveis novas linhas de produtos da companhia.

Além de ser o principal polo de distribuição do Nordeste, o novo complexo vai colaborar com o meio ambiente saudável através de iniciativas sustentáveis que serão postas em prática na operação da empresa. A unidade terá autossuficiência hídrica, reduzindo aproximadamente 40% do consumo de água na produção, contando também com Estação de Tratamento de Efluentes e Estação de Tratamento de Água.

Compromisso social

O Governo do Ceará e a Diageo já possuem uma parceria institucional em andamento. Há meses vem sendo feita uma capacitação profissional com o Programa Tecendo o Futuro, no qual internas do Presídio Feminino Des. Auri Moura Costa aprendem o ofício de trançado de palha da carnaúba e confeccionam embalagens de palha de Ypióca. No começo do ano, por meio do Instituto Diageo, essas ações foram ampliadas com iniciativas em parceria com a Secretaria de Educação e a Vice-governadoria do Estado. Na oportunidade, deu-se início a programas de educação para o não consumo de álcool por menores de idade.

O governador Camilo Santana reconheceu a importância de ações conjuntas desse tipo.

“Esse trabalho que a Diageo faz com a Secretaria da Educação, com o sistema prisional, tem sido importantes. Isso significa gerar esperança e oportunidade para essas pessoas que estão cumprindo pena, mas que ainda têm esperança em se ressocializar, voltar a produzir e ter um futuro melhor”, disse Camilo.

*com informações do Governo do Estado do Ceará