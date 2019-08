Radares de velocidade: Dnit vai instalar 58 equipamentos em trechos considerados críticos, em até dois meses

Cerca de 58 radares de velocidade serão instalados em trechos considerados críticos em rodovias federais do Ceará, ema té dois meses, segundo informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). As rodovias que receberão os equipamentos serão a BR-116, a BR-222 e a BR-020, em 58 trechos considerados críticos em relação a acidentes, geografia, topografia e configuração das vias, segundo o Dnit.

Atualmente, os 151 radares antigos, desabilitados desde janeiro, estão sendo retirados pela empresa contratada. A superintendente do Dnit no Ceará, Liris Silveira, afirmou que simultaneamente o órgão estuda outras condições de instalação. De acordo com a superintendente, a empresa contratada apresentou um novo projeto e tem um mês para tirar todos os equipamentos antigos. Enquanto isso, o órgão realiza a aprovação dos estudos técnicos e, logo em seguida inicia a implantação dos equipamentos.