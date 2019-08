Raposa Metropolitana: artilheiro Ciel renova contrato com clube

Ciel 99 renova seu contrato com o clube Raposa Metropolitana. Agora o vinculo com o Caucaia é até o fim do Campeonato Cearense de 2020. Artilheiro do time na Taça Fares Lopes 2018 e Cearense Série B 2019. O atacante possui 15 gols em 17 jogos disputados com a camisa da Raposa e vem em busca de mais um título e artilharia em sua carreira.

” Me sinto feliz vestindo essa camisa, já fizemos história pelo Caucaia, mas agora vamos em busca de alcançar voos mais altos. Tudo é possível e vamos sim lutar pelo título da Taça Fares Lopes 2019. Ano passado batemos na trave literalmente, mas esse ano o elenco também está forte e tem tudo para fazer uma bela campanha e se Deus quiser, no final sairmos com o título.” disse o atacante.