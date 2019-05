“Raspa do tacho”, define Beto Almeida sobre verba para educação vinda de reserva orçamentária

“O governo federal está usando a raspa do tacho”, é como define o jornalista Beto Almeida sobre o repasse de verba anunciado pelo planalto com destino ao Ministério da Educação no valor de 1,5 bilhão. O assunto foi destaque no Bate-Papo político desta quinta-feira (23) no Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais).

Uma semana após a onda de manifestações que invadiu as ruas em mais de 150 cidades do país, em protesto aos contingenciamentos anunciados pelo governo, foi anunciado a liberaçao de R$ 1,587 bilhão de uma reserva orçamentária de R$ 5,372 bilhões para recompor os recursos bloqueados no Ministério da Educação.

O correspondente Carlos Silva traz mais informações sobre os reitores das instituições federais que aguardam explicações sobre a liberação de verbas para a educação.

Na edição do Bate-Papo político desta quinta-feira (23), o jornalista Beto Almeida avaliou a liberação de verba do governo federal:

O ministro errou na forma como ele se comunicou, ele simplesmente não colcou de forma clara o porque que isso estava acontecendo. E qual a preocupação agora? De onde esse dinheiro surgiu se ele disse que não existia mais dinheiro. Surgiu exatamente de uma reserva orçamentária que o governo federal tinha. Isso que dizer que ele ta usando a “raspa do taxo”. Contingenciamento ocorre todos os anos e em todos os governos, a grande questão é que esse embate foi literalmente contaminado pelo debate ideológico.

No final de março, o governo anunciou o congelamento de R$ 29,582 bilhões das despesas previstas para o ano após a revisão da projeção para o crescimento econômico no ano, o que implicaria queda nas receitas previstas. O valor representava 23% das despesas não obrigatórias do governo federal. Só a área social teve bloqueio de R$ 7,5 bilhões – na Educação, o contingenciamento foi de R$ 5,839 bilhões.

A verba de R$ 1,5 bilhão destinada ao Ministério Educação ainda não possui aplicação definida, portanto, caberá ao Ministério precisar em quais área serão injetados os recursos liberados pelo governo federal.