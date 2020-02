Reajuste salarial: após duas horas de reunião, policiais e governo definem novas condições

Esta quinta-feira (06), foi bastante movimentada para centenas de policiais que se reuniram na Assembleia Legislativa do Ceará em busca de melhorias nas condições salariais. Policiais e bombeiros militares fizeram uma manifestação por um reajuste maior do que o que está sendo oferecido pelo governo.

O ato dos profissionais de Segurança Pública interditou a Avenida Desembargador Moreira, dos dois lados da via, durante esta quinta-feira (06). Além disso, esposas e familiares dos profissionais também acompanharam a movimentação. A proposta do Governo é parcelar o acréscimo salarial de 4,8% até 2022. Já os ps policiais reivindicam 35% de reajuste.

O Governo do Estado apresentou, no início desta semana, um plano de reestruturação da carreira de profissionais da Segurança Pública do Ceará que prevê reajustes concedidos em quatro etapas até 2022, mas só passa a valer após aprovação pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Depois de mais de duas horas de reunião, um dos representantes da classe, soldado Noélio (PROS), retornou para a concentração da manifestação, na Assembleia Legislativa, com os resultados do encontro com o Governo. Noélio relata mais detalhes da reunião: https://www.cearaagora.com.br/site/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Audio-2020-02-06-at-18.53.06-online-audio-converter.com_.mp3

Resultados da reunião

1. Redução do número de parcelas do aumento salarial

2. Aumento do valor da primeira parcela

3. Aumento da diferença dos valores entre e graduações e postos

4. Vai aumentar o investimento de 440 milhões disponível pro aumento salarial

5. Garantia que uma grande parte das remunerações variáveis (gratificações, etc) sejam revertidas no salário fixo

6. Prazo da nova tabela pra esse mês, para pagamento em março

7. Garantia de que não haverá nenhum tipo de punição pra nenhum militar que está no movimento desta quinta-feira (06)