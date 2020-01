Reajustes dos servidores são encaminhados à Câmara; votação acontece nesta sexta (24)

Já estão na Câmara de Caucaia as três mensagens que dispõem sobre reajustes aos servidores municipais anunciados essa semana pelo prefeito Naumi Amorim. Todas deram entrada no Legislativo em regime de urgência e serão votadas em sessão extraordinária nesta sexta-feira (24).

Uma das matérias versa sobre o aumento de 4,48% para todos os servidores municipais efetivos. Outra determina reajuste de 12,84% aos profissionais do Magistério. O valor diferenciado a essa categoria é algo determinado em lei.

Já na terceira mensagem o prefeito concede reajuste de 4,48% aos profissionais de assistência à Educação em Caucaia. São beneficiados com ela: assistentes sociais, bibliotecários, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania, os reajustes também incidem sobre férias e 13º salário.

“Nós temos feito todo o esforço possível para os servidores se sentirem valorizados. O que a gente pode conceder de aumento e outras melhorias, tudo com muita responsabilidade, nós concedemos. Porque são eles que fazem a Prefeitura manter os serviços funcionando. E essa valorização não é de agora. Tem sido assim desde que a gestão começou”, afirma o prefeito.

A aprovação nesta sexta significará aos servidores o salário de janeiro já reajustado. Desde janeiro de 2017, quando a atual administração começou, o salário dos servidores é sempre pago em dias. Não há registro de atraso, com a remuneração depositada dentro do mês corrente ou até, no máximo, o quinto dia útil do mês seguinte.