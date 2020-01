Reaparecimento de manchas no litoral cearense prejudica espécies marinhas

O reaparecimento de manchas de óleo no litoral do Ceará na semana passada, nos municípios de Amontada, Itarema e Itapipoca, reacendeu o alerta para os prejuízos ambientais que o material pode causar. A maior preocupação, segundo especialistas, é que as manchas atinjam berçários naturais de peixes, moluscos e crustáceos situados nessa região.

Desde o último final de semana, resquícios de petróleo foram encontrados por moradores nas praias de Tijuca e Almofala, em Itarema, de Caetanos e do Jiqui, em Amontada, e na Praia de Apiques, em Itapipoca. O material oleoso chegou ao litoral nordestino há mais de 100 dias e já atingiu 998 pontos, segundo o balanço mais recente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).