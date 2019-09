Recadastramento para clientes de celular pré-pago começa no Ceará e em mais 16 estados

O recadastramento para clientes de celular pré-pago começou a partir desta segunda-feira (02), no Ceará e em mais 16 estados. Os usuários deverão atualizar as informações cadastrais juntamente com as operadoras. O período para regularizar os dados vai até 16 de novembro e quem não fizer o procedimento pode ter a linha pré-paga bloqueada.

Essa é a terceira fase do recadastramento e abrangerá pessoas dos estados do Ceará, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo.

Os usuários de pacotes pré-pagos serão acionados pelas operadoras por canais como mensagem de texto ou ligações. O procedimento é aplicado aos usuários com pendências cadastrais. De acordo com a Anatel, as operadoras também disponibilizaram canais de atendimento para fornecer mais informações sobre o recadastramento, como páginas específicas nos sites e números.