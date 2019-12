Receita Federal disponibiliza sétimo lote do Imposto de Renda nesta segunda-feira

A Receita Federal disponibiliza a partir das 09 horas desta segunda-feira, o sétimo lote do Imposto de Renda para os cearenses. No total, serão R$ 14,8 milhões em restituições nas contas bancárias de 6.447 contribuintes do Estado. Do total de contas, 4.761 são de declarações do Imposto de Renda da pessoa física entregues em 2019, totalizando R$ 11,526 milhões, com correção pela taxa Selic de 4,40%.

A Receita Federal também informou que irá restituir contas relativas aos períodos de 2018 e 2011. Em relação a este período, as 1.686 declarações totalizam R$ 3,36 milhões). O índice de atualização monetária pela taxa Selic varia entre 10,56% (2018) e 82,00% (2011).

Para saber se teve a restituição liberada, a partir de segunda-feira (9/12), às 9h, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet. Usuários de tablet ou smarthphone também podem baixar o aplicativo “Pessoa Física”, que permite a consulta da restituição ou, ainda, telefonar para o Receitafone 146.