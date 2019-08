Receita Federal libera terceiro lote de restituição do Imposto de Renda nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (15), a Receita Federal libera os saques do terceiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2019. Ao todo, serão R$3,8 bilhões transferidos a aproximadamente 3 milhões de contribuintes.

A restituição será liberada para aqueles que fizeram a declaração do Imposto de Renda até o dia 6 de abril e não teve nenhuma inconsistência nos dados.

Como consultar?

O valor da restituição pode ser consultado através do aplicativo Pessoa Física, disponível para smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. A consulta também pode ser feita no site da Receita Federal ou ainda através do Receitafone, no número 146.

Calendário de pagamentos

A data de pagamento de cada lote é feita sempre no dia 15 de cada mês ou dia útil subsequente. Confira abaixo o calendário para 2019:

17/06 – 1º lote

15/07 – 2º lote

15/08 – 3º lote

16/09 – 4º lote

15/10 – 5º lote

18/11 – 6º lote

16/12 – 7º lote

Como receber?

O valor da restituição será depositado diretamente na conta bancária indicada no momento da declaração do IR, de acordo com o calendário acima.

Caso o dinheiro não caia na data prevista, o contribuinte deve se dirigir a uma agência do Banco do Brasil ou entrar em contato através dos telefones 4004-0001, no caso de capitais, ou 0800-729-0001 para demais localidades.