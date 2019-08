Receita Federal realiza maior apreensão de drogas em portos cearenses

A droga estava escondida em dez mochilas, encontradas pela fiscalização em uma área do terminal de cargas. Por meio do narco teste, procedimento utilizado para detecção de entorpecentes, foi possível confirmar a suspeita da existência da cocaína. O conteúdo do contêiner tem origem no Piauí. Não há suspeita de que o exportador da carga de mel tenha relação com o tráfico.

Toda a droga apreendida será encaminhada para a Polícia Federal.