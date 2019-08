Reclamações contra operadoras de telefonia caem 17,2% em junho

O número de reclamações contra operadoras de telecomunicações encaminhados à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em junho de 2019 caíram 17,2% em relação a maio. De acordo com os dados divulgados pela agência, em junho foram recebidas 218.356 reclamações nos canais de atendimento.

Todos os principais serviços de telecomunicações apresentaram redução em junho de 2019. A telefonia fixa, com 44.686 reclamações, registrou queda de 22,1%. Já a telefonia móvel pós-paga, com 76.340 reclamações, teve diminuição de 17,6%. A TV por assinatura registrou 26.548 queixas, redução de 15,3%.

Entre as operadoras, a TIM foi o maior alvo das reclamações dos consumidores na telefonia móvel pós e pré-paga, com mais de 40% das queixas. Na TV por assinatura, a Claro aparece com o maior número de reclamações e na telefonia fixa a líder em reclamações foi a Oi.