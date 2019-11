Reconhecimento: advogada Margareth Baratta recebe título de cidadania do Eusébio

A Câmara de Vereadores do Eusébio homenageou, na noite desta quinta-feira, com o Título de Cidadania do Município, a advogada Margareth Baratta em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no atendimento as pessoas mais pobres que precisam de assistência jurídica. Os serviços são prestados pelo próprio Legislativo do Município.

Autora do requerimento com a proposta do Título de Cidadania, a vereadora Aldacira Targino da Silva destacou a atuação de Margareth que, de forma atenciosa, atende a quem procura apoio para resolver pendências na Justiça.

Grata pelo reconhecimento, Margarath Baratta disse que é preciso agir sempre com ética, zelo profissional e humildade para se ouvir quem, com poucas palavras, encontra o caminho para a solução de um conflito familiar, pessoal, trabalhista ou previdenciário.

Antes de tudo, é preciso ouvir quem busca auxílio e, diante da angústia ou do desespero, sente o alívio e a felicidade de receber um conselho, uma palavra amiga e, quando necessária, a defesa junto ao Poder Judiciário. É, assim, que cumprimos o nosso papel nos serviços de assistência jurídica prestada pela Câmara Municipal, enfatizou Margareth, sem esconder a gratidão e felicidade pela homenagem.