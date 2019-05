Recuperação da BR-020 inicia na próxima segunda-feira, de acordo com o DNIT

A Superintendente do Departamento Nacional de Infraestruturas e Transportes (DNIT) no Ceará, Dra. Liris Silveira Campelo, afirmou que a recuperação da BR-020, no trecho entre as cidades de Boa Viagem e Canindé, será iniciada na próxima segunda-feira (27).

Em todo o trecho da rodovia federal que corta o Estado, o pior está entre os quilômetros que unem Boa Viagem, Madalena e Canindé. De acordo com o DNIT, inicialmente os serviços serão concentrados exatamente no local onde o tráfego está em pior situação.

O trecho que compreende os três municípios apresenta diversos buracos e registra constantes acidentes de trânsito. Os moradores da região reclamam, inclusive, que o estado da BR compromete o funcionamento dos veículos.