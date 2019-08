Recuperação de rodovias: Governo do Ceará autoriza restauração da CE-397

O Governo do Ceará autoriza, nesta sexta-feira (09), o início das obras de restauração de mais um trecho rodoviário contemplado pelo Programa de Logística e Estradas do Ceará, Ceará de Ponta a Ponta. Desta vez, na rodovia CE-397, no trecho que fica no município de Mauriti, divisa entre o Ceará e a Paraíba.

Ao todo, mais de 33 km de estrada receberão serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, proteção ambiental e sinalizações. A previsão é que dentro de 360 dias, o tráfego esteja em melhores condições para a população do Sul do Estado.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço para a restauração da rodovia CE-397 acontecerá no distrito de Nova Santa Cruz, às 17h, com a presença do governador Camilo Santana e demais autoridades. O trecho recebe investimento de R$ 20 milhões.

Ainda na sexta-feira, será entregue a Areninha de Mauriti, equipamento de cerca de 1.200m².