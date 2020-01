Redação do Enem terá mais peso com as mudanças no Fies

Com o maior peso da nota da redação do Enem para os alunos que desejam contratar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), será necessário dedicar mais tempo à parte escrita da prova e comprovar pleno domínio ao se expressar. No sistema anterior, o estudante precisaria ter nota média mínima de 450 pontos e não zerar a redação para conseguir o financiamento. Entre as mudanças aprovadas no mês passado pelo comitê gestor do Fies, será exigida uma nota mínima de 400 pontos para a prova discursiva.

Se antes a redação já era item fundamental da nota, agora será ainda mais importante se dedicar à parte escrita, principalmente para quem pretende conquistar o financiamento do Fies. Em 2020, a oferta do programa é de 100 mil vagas e as inscrições começam no próximo dia 5 de fevereiro e seguem até o dia 12 do mesmo mês.

Neste ano, a prova será aplicada pela primeira vez em versão regular nos dias 1o e 8 de novembro e digital nos dias 11 e 18 de outubro. O exames serão presenciais e realizados aos domingos, e devem marcar a transição da prova do papel para o computador. Em 2020, um projeto piloto será feito com 50 mil candidatos em 15 capitais brasileiras, incluindo Porto Alegre. A adesão será opcional na hora da inscrição, e o valor será o mesmo nas duas modalidades. O Ministério da Educação estima que até 2026 o Enem tende a ser 100% digital. As inscrições devem começar em maio.