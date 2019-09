Rede de abastecimento de Juazeiro do Norte é ampliada

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) concluiu a ampliação de 411 metros de nova rede de abastecimento no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte. As equipes da companhia realizam agora a etapa de instalação dos hidrômetros no imóveis atendidos, que deve ser concluída até a próxima sexta-feira (13). Ao todo, aproximadamente 240 pessoas serão beneficiadas com o serviço.

A nova rede foi instalada nas ruas Vicente Ferreira, Emília Tereza Cavalcante, Escritora Cilene Brito. O objetivo da obra é evitar incidência de ligações clandestinas, já que regulariza as ligações, e atender a comunidade com água tratada e de qualidade. O serviço otimiza também o abastecimento para o bairro Tiradentes, já que permite uma distribuição equilibrada entre os bairros.

De acordo com o supervisor de água de Juazeiro, Caio Mestielly, o trabalho realizado também promove o uso responsável da água, que terá o consumo verificado pelos hidrômetros. “Este serviço evita perdas de água, e é importante porque promove qualidade de vida aos moradores do local. A companhia tem realizado este trabalho de melhorias no abastecimento em áreas

com incidências de ligações irregulares”, explica.

Saiba mais

A Cagece tem realizado trabalhos para evitar ocorrências de ligações irregulares e perdas de água. Em maio deste ano, por exemplo, a companhia ampliou 1,6km de rede para regularização no bairro Campo Alegre. O serviço abrangeu ruas que não dispunham de rede de abastecimento, beneficiando 660 pessoas.