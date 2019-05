Rede de pesquisadores vai monitorar segurança pública em cinco estados

A situação da segurança pública do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Pernambuco e Bahia será monitorada, a partir de 1 de junho, pela Rede de Observatórios da Segurança. Pesquisadores de cinco estados brasileiros farão o monitoramento de dados oficiais divulgados pelos órgãos de segurança pública de cada estado e de 16 indicadores elaborados pelos pesquisadores dos núcleos de pesquisa atuantes em cada uma das regiões.

O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), da Universidade Cândido Mendes, vai coordenar o trabalho, que terá como parceiros a Iniciativa Negra, da Bahia; o Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará (UFC); o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares de Pernambuco e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP).

Coordenadora da rede, a pesquisadora Silvia Ramos, do Cesec, disse que a proposta com a produção de indicadores é ir além dos dados e entender os processos que os produzem.

“Vamos monitorar violência, segurança pública e criminalidade diariamente, e focalizando em temas novos, como crianças e adolescentes, população LGBT, violência contra a mulher, linchamentos, chacinas. Que fenômenos são esses? Por que estão acontecendo?”, exemplifica ela. “Queremos analisar não só os números, mas também entender dinâmicas. E o observatório é uma forma de fazer isso apoiado em redes locais”, explicou.

Os 16 indicadores que serão produzidos na rede vão avaliar a situação dos cinco estados em relação a feminicídio e violência contra mulher; racismo e injúria racial; violência contra a população LGBTQ+; intolerância religiosa; violência contra crianças e adolescentes; linchamentos; violência armada; ações e ataques de grupos criminais; manifestação, greve e protesto; violências, abusos e excessos por parte de agentes do Estado; policiamento; violência contra agentes do Estado; corrupção policial; chacinas; sistema penitenciário e sistema socioeducativo.

Para ir além dos dados oficiais disponibilizados, os pesquisadores pretendem recorrer a organizações da sociedade civil e à imprensa, além da Lei de Acesso à Informação.

Coordenador do Laboratório de Estudos da Violência (LAV/UFC), César Barreira disse que pesquisadores da área de segurança pública sofrem com a falta de disponibilidade de dados. Segundo ele, boletins de ocorrência são documentos que poderiam fornecer uma série de informações importantes para pesquisas.

“Essa rede vai fortalecer [ações na érea de segurança] no sentido de termos mais dados para as análises de políticas públicas, e também para a gente poder ter uma metodologia mais comum no Brasil”, acrescentou.