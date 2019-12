Redução de crimes: número de casos cai mais da metade no Ceará em 11 meses

O penúltimo mês do ano marca o 20º período seguido de redução nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), em todo o Ceará. Ao todo, o Estado registrou uma queda de 51,2%, saindo dos 4.190 casos de 2018 para 2.046 nos 11 primeiros meses deste ano. No total, são 2.144 mortes a menos. Os números sõão Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A maior redução foi registrada em Fortaleza, com 56,2% de queda, indo de 1.387 casos para 608. Em seguida, vem o Interior Norte, com 54,2% de diminuição nos registros violentos, com 386 casos, em 2019, e 842, em 2018. Os crimes violentos reúnem casos de homicídios/feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte.

Na Região Metropolitana, a queda foi de 46,7% de janeiro a novembro. Já no Interior Sul a queda foi de 45,8%, indo de 760 casos para 412.

Entre as ações que resultaram na diminuição dos casos, está a criação de bases fixas da Polícia Militar, a implantação de estratégias com o objetivo de quebrar a cadeia de crimes e os investimentos em tecnologia.

Novembro

No mês de novembro, o território com maior redução foi o Interior Norte, com 61,1%, indo de 72 crimes para 28. Em seguida veio a queda registrada em Fortaleza, passando de 105 para 59, com queda de 43,8%. O Interior Sul reduziu em 35%, com 60 crimes em 2018, e 39, em 2019. Por fim, a Região Metropolitana, com 18% de retração, indo de 89 para 73. Com esses números, o Ceará reduziu em 39% os CVLI, indo de 326 crimes para 199 neste ano.