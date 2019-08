Reforma da Previdência: Câmara instala comissão especial para analisar novas regras da aposentadoria de militares

A reforma da previdência dos militares apresenta mudanças como o aumento do tempo de serviço dos oficiais da ativa e também a alíquota de contribuição da categoria. A proposta foi entregue ao Congresso pelo governo federal no fim de março.

Na reunião, o deputado José Priante (MDB-PA) foi eleito presidente da comissão. Já o deputado Vinícius Carvalho (PRB-SP) é o relator da proposta e deve apresentar, ao final dos trabalhos, um parecer que pode concluir pela aprovação do texto original ou por uma proposta com mudanças. O vice-presidente será eleito em nova sessão do colegiado.