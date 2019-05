Reforma da Previdência deve ser aprovada entre 60 e 90 dias, diz Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nessa quinta-feira (23) que a reforma da Previdência deve ser aprovada num período de 60 a 90 dias. A alteração da legislação previdenciária é considerada a principal medida de ajuste fiscal do governo Jair Bolsonaro. A proposta apresentada pela equipe econômica prevê uma economia de R$ 1,2 trilhão em 10 anos. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (24), pelo correspondente Carlos Alberto. Confira:

O jornalista Beto Almeida destacou no Bate papo Político, que no inicio do ano a expectativa do governo era de que a Reforma da previdência pudesse ser aprovada no máximo em junho, antes do recesso parlamentar de 15 dias.

O ministro da Economia, segundo Beto já estaria trabalhando com outro prazo de 60 e 90 dias, “seria um prazo bastante otimista, otimista pois o debate ainda se encontra na Comissão Especial, ou seja, está atrasado”.